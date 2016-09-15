Транш МВФ пойдет в резервы Нацбанка - министр финансов

Решение Совета директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о продолжении четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года, и выделении Киеву третьего по счету кредитного транша в объеме 1 миллиард долларов будет способствовать стабилизации курса гривни и финансовой системы страны в целом.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Совет директоров МВФ принял решение о предоставлении Украине очередного транша в 1 миллиарда долларов. Это третий транш в рамках Программы расширенного финансирования от МВФ. В нашей истории получение третьего транша в рамках одной программы – очень редкое явление. Но после более чем года паузы мы это сделали, как бы сложно это ни было, – написал Данилюк. – Спасибо за слаженную работу коллегам из правительства и лично премьер-министру, председателю НБУ, народным депутатам, президенту. Особая благодарность моей команде из Минфина. Транш от МВФ – это доверие к нашему правительству, подтверждение того, что мы на правильном пути, и очень позитивный сигнал для инвесторов. Транш пойдет в резервы НБУ и будет способствовать стабильности курса гривни, а значит, и стабильности финансовой системы".

Данилюк также подчеркнул, что средства МВФ предоставляются под низкие проценты.

"Более того, кредиты МВФ позволяют восстановить экономику и в результате уменьшить долговую нагрузку", – отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 сентября Международный валютный фонд завершил второй пересмотр четырехлетней программы сотрудничества с нашей страной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш в объеме 1 миллиард долларов. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 миллиарда долларов при общем объеме кредитования 17,5 миллиарда долларов. Если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, то Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш в объеме порядка 1,3 миллиарда долларов уже до конца текущего года.

Решение МВФ открывает Украине возможность получить 1 миллиард кредитных гарантий от правительства США, которые будут конвертированы в евробонды, а также 600 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС и 500 миллионов долларов кредита от Всемирного банка на закупку газа для прохождения осенне-зимнего периода.