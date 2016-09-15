Комиссия во главе с Кубивым начала отбор проектов под госинвестиции на сумму 24 миллиарда гривень

Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива начала отбор проектов, которые будут профинансированы за счет государственных инвестиций в 2017-2019 годах.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, рассматриваются 40 проектов, половина из которых, а именно 20 проектов, уже заявлены как наиболее вероятные претенденты на получение средств.

"Общая сумма вложений до 2019 года составит 24 миллиарда гривень, - сообщили в Минэкономразвития. - Проекты для инвестирования касаются здравоохранения, строительства служебного жилья, социально-культурной сферы, охраны окружающей среды, функционирования органов власти и оказания ими услуг, транспортной инфраструктуры, агросектора".

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Как ожидается, окончательный перечень проектов будет утвержден в ближайшие 10 дней, а финансирование отобранных проектов будет прописано в проекте государственного бюджета на 2017 год.

"Такой отбор проектов осуществляется второй год подряд как элемент внедрения реформы управления государственными инвестициями при поддержке Всемирного банка", - напомнили в Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, механизм привлечения государственных инвестиций определен Бюджетным кодексом, а процедуры отбора проектов утверждены решением правительства в 2015 оду.