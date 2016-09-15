Сегодня Гройсман соберет Кабмин для принятия госбюджета-2017

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

Ранее Гройсман заявлял, что Кабмин внесет в Раду честный бюджет, с реальными доходами и четким распределением затрат.

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Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающий рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар. Проект госбюджета должен быть внесен не позднее 15 сентября.