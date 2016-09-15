Апелляционный суд подтвердил правомерность ликвидации "Укркоммунбанка"

Киевский апелляционный административный суд 13 сентября 2016 года подтвердил правомерность и законность принятия Национальным банком Украины решения об отнесении "Украинского коммунального банка" к категории неплатежеспособных, сообщается на сайте регулятора.

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НБУ напомнил, что, согласно материалам дела, в Окружной административный суд Киева обратился акционер банка компания "Лугтеплосервис", которая требовала признать противоправным и отменить постановление Правления НБУ об отнесении "Укркоммунбанка" к категории неплатежеспособных. Суд первой инстанции 11 июля 2016 года отказал "Лугтеплосервису" в удовлетворении исковых требований к НБУ. Не соглашаясь с таким решением, истец обратился с апелляционной жалобой в Киевский апелляционный административный суд, который, рассмотрев все материалы дела, оставил жалобу без удовлетворения.

Как сообщал УНИАН, "Укркоммунбанк" признан неплатежеспособным 12 мая 2015 года. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Укркоммунбанка" Нацбанк принял 14 сентября 2015 года.

Справка УНИАН. "Украинский коммунальный банк" (Луганск) работал на рынке Украины с 10 августа 1993 года и входил в группу небольших финансовых учреждений.