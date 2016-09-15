Гривня укрепляется на решении МВФ выделить транш Украине

В четверг, 15 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,16/26,25 гривни/доллар.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 18 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3860/29,4870 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4090 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,2311 гривни/доллар, к этому часу заключено 136 сделок на сумму 59,23 миллиона долларов.