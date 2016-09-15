У Путина негодуют из-за выделения Украине очередного транша МВФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не поддерживаем такое решение, выступаем против. Это последовательная позиция РФ. Здесь ничего не изменилось», - отметил он.

Накануне Песков заявлял о недовольстве Кремля тем, что Международный валютный фонд изменил свои правила, которые позволяют кредитовать Украину без уплаты России долга экс-президента Виктора Януковича в 3 млрд долларов.

«Москва последовательно выступала и выступает против модификации правил выделения новых траншей под конкретные ситуации, под сиюминутную политическую конъюнктуру, о чем, собственно, идет речь в случае с Украиной», - считает пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 сентября Международный валютный фонд завершил второй пересмотр четырехлетней программы сотрудничества с нашей страной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл.

Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составляет 7,62 млрд долларов при общем объеме кредитования - 17,5 млрд долларов.

Решение МВФ открывает Украине возможность получить 1 млрд кредитных гарантий от правительства США, которые будут конвертированы в евробонды, а также 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС и 500 млн долларов кредита от Всемирного банка на закупку газа для осенне-зимнего периода.