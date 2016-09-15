Нацбанк снизил учетную ставку до 15% годовых

Национальный банк Украины принял решение с 16 сентября снизить учетную ставку на 0,5 п.п. или до 15% годовых, сообщили УНИАН в НБУ.

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«Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 15% годовых с 16 сентября», - говорится в сообщении НБУ.

Как отметила в ходе брифинга глава НБУ Валерия Гонтарева, решение о дальнейшем смягчении монетарной политики стало возможным благодаря снижению рисков для ценовой стабильности.

«Динамика потребительских цен продолжает соответствовать прогнозу по инфляции, озвученному нами в июле. А это – 12% на конец этого года и 8% на конец следующего года», - сказала она.

Также Гонтарева сообщила, что в случае продолжения ослабления рисков для ценовой стабильности регулятор и в дальнейшем будет смягчать монетарную политику для поддержки восстановления экономического роста. По ее словам, следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 27 октября в соответствии с утвержденным графиком.

Решение НБУ о снижении учетной ставки до 15% годовых соответствует прогнозам ранее опрошенных УНИАН экспертов, которые ожидали, что регулятор 15 сентября может снизить учетную ставку на 0,5 п.п. или оставить ее без изменений.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 29 июля снизил учетную ставку на 1 п.п. - до 15,5% годовых, приняв решение снизить учетную ставку четвертый месяц подряд.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в августе по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года ускорилась до 8,4% после 7,9%, зафиксированных месяцем ранее. Национальный банк Украины прогнозирует потребительскую инфляцию в Украине по итогам 2016 года на уровне 12% плюс/минус 3 п.п.