Инфляция на конец года вырастет к целевому уровню в 12% - НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует рост годового показателя инфляции к целевому уровню в 12% в четвертом квартале, сообщили УНИАН в НБУ.

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Напомним, инфляция в Украине в августе по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года ускорилась до 8,4% после 7,9%, зафиксированных месяцем ранее.

Как пояснила в ходе брифинга глава НБУ Валерия Гонтарева, ключевым фактором ускорения инфляции в четвертом квартале является отражение в статистике повышения тарифов на коммунальные услуги.

«Базовая инфляция, по оценкам Национального банка, продолжит замедляться, демонстрируя дальнейшее ослабление фундаментального инфляционного давления», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение с 16 сентября снизить учетную ставку на 0,5 п.п., или до 15% годовых, при этом регулятор снижает учетную ставку пятый месяц подряд.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Национальный банк Украины прогнозирует потребительскую инфляцию в Украине по итогам 2016 года на уровне 12% плюс/минус 3 п.п.