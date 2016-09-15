Гонтарева завтра ожидает поступления $1 миллиарда от МВФ

14:37, 15 сентября 2016
Финансы
560

По ее словам, также в ближайшее время МВФ обнародует обновленный меморандум в рамках программы сотрудничества.

Фото НБУ

Поступление третьего транша от Международного валютного фонда на счета Национального банка Украины в сумме эквивалента 1 млрд долл. ожидается завтра, 16 сентября, сообщила в ходе брифинга глава НБУ Валерия Гонтарева. 

Читайте такжеТранш МВФ пойдет в резервы Нацбанка - министр финансов

По ее словам, также в ближайшее время МВФ обнародует обновленный меморандум в рамках программы сотрудничества.

«Как мы ожидаем, в течение следующих нескольких недель он будет уже опубликован», - добавила глава НБУ.

Гонтарева отметила, что никаких новых обязательств Национальный банк в рамках этого меморандума на себя не брал, и в обновленном тексте, к примеру, будет указано, что НБУ не перейдет, а уже перешел к инфляционному таргетированию и новой монетарной политике.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Международный валютный фонд завершил второй пересмотр четырехлетней программы сотрудничества с нашей страной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш в объеме 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Средства МВФ поступят в Украину в ближайшие дни и будут направлены на пополнение золотовалютных резервов.

Комментируя решение Совета директоров фонда, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что Украина демонстрирует признаки экономического восстановления, отметив при этом, что стране еще многое предстоит сделать, чтобы добиться стабильного экономического роста.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter