Гонтарева завтра ожидает поступления $1 миллиарда от МВФ

Поступление третьего транша от Международного валютного фонда на счета Национального банка Украины в сумме эквивалента 1 млрд долл. ожидается завтра, 16 сентября, сообщила в ходе брифинга глава НБУ Валерия Гонтарева.

Читайте такжеТранш МВФ пойдет в резервы Нацбанка - министр финансов

По ее словам, также в ближайшее время МВФ обнародует обновленный меморандум в рамках программы сотрудничества.

«Как мы ожидаем, в течение следующих нескольких недель он будет уже опубликован», - добавила глава НБУ.

Гонтарева отметила, что никаких новых обязательств Национальный банк в рамках этого меморандума на себя не брал, и в обновленном тексте, к примеру, будет указано, что НБУ не перейдет, а уже перешел к инфляционному таргетированию и новой монетарной политике.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Международный валютный фонд завершил второй пересмотр четырехлетней программы сотрудничества с нашей страной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш в объеме 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Средства МВФ поступят в Украину в ближайшие дни и будут направлены на пополнение золотовалютных резервов.

Комментируя решение Совета директоров фонда, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что Украина демонстрирует признаки экономического восстановления, отметив при этом, что стране еще многое предстоит сделать, чтобы добиться стабильного экономического роста.