Нацбанк обещает перечислить в госбюджет-2017 более 31 миллиарда

Национальный банк Украины планирует в следующем году перечислить в бюджет 31,2 млрд грн своей прибыли, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе брифинга.

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По ее словам, Национальный банк направил письмо Министерству финансов, в котором указал, что прогноз регулятора по прибыли на следующий год составляет 31,2 млрд грн.

При этом глава НБУ отметила, что Национальный банк направит часть прибыли на формирование резервов. «Мы будем формировать резервы, согласно Закону о Национальном банке, на уровне 10% наших обязательств», - пояснила она.

Также Гонтарева сообщила, что прибыль к перечислению может быть утверждена не ранее апреля - после подтверждения отчетности регулятора аудитором.

Как сообщал УНИАН, НБУ планировал в этом году перечислить в госбюджет Украины 38,164 миллиарда гривень своей прибыли, что на 164 миллиона гривень больше запланированного показателя на прошлый год.

По информации НБУ, согласно консолидированной отчетности за 2015 год, прибыль регулятора составила 81,4 млрд грн, а прибыль к распределению – 54,2 миллиарда гривень. После утверждения консолидированного отчета советом, НБУ направит 16 миллиардов гривень прибыли на увеличение своих общих резервов.