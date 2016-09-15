Гонтарева уверяет, что снижение гривни не приведет к дополнительному росту цен

Волатильность обменного курса, которая наблюдалась в августе, не создала рисков для ускорения потребительской инфляции свыше целевого уровня в 12% в годовом выражении на конец текущего года, сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе брифинга.

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Также она напомнила, что Международный валютный фонд принял решение выделить Украине третий транш кредита в эквиваленте 1 млрд долл., и отметила, что это станет важным фактором стабилизации валютного рынка.

Кроме того, глава НБУ напомнила, что следом за траншем МВФ Украина получит 1 млрд долл. под госгарантии правительства США и 600 млн евро от Еврокомиссии.

Кроме того, Гонтарева сообщила, что НБУ сохранил прогноз роста международных резервов Украины до 17,2 млрд долл. к концу года, но при условии получения в этом году еще одного, четвертого транша МВФ.

Как сообщал УНИАН, стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижалась на 5-10 копеек в день, преодолев отметку в 25 грн/долл., после того как два месяца она находилась в пределах 24,7-24,9 грн/долл. Ситуация изменилась после заявления ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о внесении в расписание заседаний Совета директоров Фонда заседания по Украине 14 сентября, и гривня начала укрепляться.

По оценкам НБУ, ситуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась. В частности, 13 сентября НБУ зафиксировал на межбанковском валютном рынке превышение предложения валюты над спросом и впервые с 9 августа купил 19,7 млн долл. США, после того как в августе-сентябре провел 7 аукционов по продаже валюты для поддержки гривни и продал в общей сложности около 200 млн долл.

Сегодня, 15 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,16/26,25 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.