Минфин одобрил проект государственного бюджета на 2017 год

Министерство финансов Украины одобрило проект государственного бюджета на 2017 год.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Завизировал бюджет", - написал он.

Напомним, Кабинет министров намерен внести для обсуждения в парламент проект государственного бюджета на 2017 год сегодня, 15 сентября.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.