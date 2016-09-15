МВФ подтвердил, что до конца года может рассмотреть выделение Украине четвертого транша

Международный валютный фонд, который 14 сентября принял решение о выделении Украине третьего транша в размере 1 млрд долл., может рассмотреть выделение четвертого транша до конца текущего года.

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Об этом заявил директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

“По следующему пересмотру (программы - УНИАН) и траншу - это может произойти до конца года. У меня нет точной даты”, - сказал он.

При этом Райс подчеркнул, что уменьшение третьего транша до 1 млрд долл. с ранее планируемых 1,7 млрд долл. является простой корректировкой сроков финансирования и не свидетельствует о серьезных проблемах в выполнении Украиной рекомендаций Фонда.

“Это техническая проблема. Это не что-то экстраординарное… Корректировка сроков и размеров траншей не является чем-то необычным в наших программах. Пересмотры проходят именно для калибровки рекомендаций и для достижения соответствия финансирования монетарным потребностям”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 сентября Международный валютный фонд завершил второй пересмотр четырехлетней программы сотрудничества с нашей страной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Средства МВФ поступят в Украину в ближайшие дни и будут направлены на пополнение золотовалютных резервов.

Комментируя решение Совета директоров Фонда, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что Украина демонстрирует признаки экономического восстановления. Однако стране многое предстоит сделать, чтобы добиться стабильного экономического роста. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отмечал, что решение Фонда - открывает для нашей страны окно возможностей для привлечения инвестиций в экономику.

Решение о выделении средств было принято после более чем годичной паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом порядка 1,3 млрд долл. уже до конца текущего года.

Решение МВФ открывает Украине возможность получить 1 млрд кредитных гарантий от правительства США, которые будут конвертированы в евробонды, а также 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС и 500 млн долл. кредита от Всемирного банка для закупки газа для прохождения осенне-зимнего периода.