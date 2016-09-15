МВФ: тактика Украины в переговорах с Россией по "долгу Януковича" отвечает политике Фонда

Тактика Украины в переговорах с Россией о долге в 3 млрд долл. по евробондам, выпущенным режимом Януковича, отвечает политике Международного валютного фонда.

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Об этом заявил директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

“Совет директоров МВФ рассмотрел этот вопрос как часть общего решения по второму пересмотру программы, и в контексте требований политики “доброй воли”… (действия Украины - УНИАН) соответствовали политике”, - сказал он.

При этом Райс подчеркнул, что Фонд выступает за урегулирование вопроса долга и призывает стороны достичь консенсуса в рамках конструктивного диалога.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года был оформлен долг экс-президента Виктора Януковича перед РФ в виде выпуска евробондов на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года.

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В марте 2015 года Украина начала процесс реструктуризации части долга, включив российский долг в периметр долговой операции. Условия реструктуризации были одобрены МВФ.

В ноябре 2015 года Украина завершила процесс реструктуризации, выпустив новые государственные облигации и деривативы. Россия отказалась от обмена бумаг, требуя лучших условий долгового операции, чем те, что были предоставлены другим кредиторам.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре 2015 года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде.

Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

В то же время, в декабре 2015 года МВФ признал российский долг государственным для Украины, но одновременно смягчил свою политику кредитования стран с неоплаченным государственным долгом.

В феврале 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском к Украине, требуя выплаты долга. По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет.

Вместе с тем, эксперты считают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом нашей стране, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для моментальной выплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.