Гривня на фоне новостей от МВФ "отвоевала" у доллара 32 копейки и укрепилась до 26,10

В четверг, 15 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 32 копейки.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2140/29,3260 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3990/0,4010 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2067 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 570 сделок на сумму 382,21 млн долл.