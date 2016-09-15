В "Ощадбанке" прокомментировали открытие VIP-отделения за 32 миллиона гривень

Государственный «Ощадбанк» уверенно наращивает количество состоятельных клиентов, однако остается единственным финучреждением среди 10 крупнейших универсальных банков Украины, не имеющим отдельного VIP-отделения, в связи с чем и принял решение о введении в сети первого отделения премиум-класса.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка, комментируя информацию в СМИ о том, что «Ощадбанк» открывает VIP-отделение и с этой целью заключил соглашение с компанией «ЕИС» о реконструкции комплекса офисных зданий по ул. Воздвиженская, 52-54 в г. Киев стоимостью 31,8 млн грн.

Как отмечается в сообщении, в рамках утвержденной стратегии развития банка он активно развивает розничный банкинг, модернизирует и обновляет сеть отделений, предлагает новые услуги и продукты. С целью повышения качества обслуживания банк сегментировал клиентов для четкого понимания их потребностей и выделил для себя категорию премиум-клиентов.

«Подчеркиваем, что «Ощадбанк» как ответственное государственное учреждение проводит все закупки, в частности, для открытия отделений, исключительно с применением открытых и экономически эффективных процедур - редукциона (торгов со снижением цены), через электронные площадки или по прямым контрактам с производителями. Все закупки являются прозрачными, информация о них - в открытом доступе на официальном сайте банка и на сайте ProZorro», - подчеркивается в сообщении.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 млрд грн убытка в связи с формированием резервов по активам.