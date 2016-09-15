Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2620.6713 (15 сентября – 2632.9976)

100 EUR – 2949.3035 (15 сентября – 2953.6967)

10 RUR – 4.0184 (15 сентября – 4.0524).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,10 грн/долл.

Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 32 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2140/29,3260 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3990/0,4010 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2067 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 570 сделок на сумму 382,21 млн долл.