Гройсман объявил оборонный бюджет на 2017 год
19:55, 15 сентября 2016Финансы
1740
Объем ассигнований, которые правительство заложило в проект государственного бюджета на 2017 год для сферы обороны и безопасности составляет 129 миллиардов гривень, что на 14,5 миллиарда больше аналогичной статьи расходов в бюджете 2016 года.
Владимир Гройсман проводит заседание правительства / УНИАН
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя основные положения проекта бюджета на следующий год.
Читайте такжеКабмин направил депутатам проект бюджета-2017 с дефицитом в 3% ВВП
«Бюджет на безопасность и оборону в 2017 году мы планируем увеличить до 129 мрд грн. Увеличение будет на 14,5 млрд грн, - сказал Гройсман. - Но мы должны интенсивнее поддерживать оборону и безопасность, аккумулировать больше ресурсов».
Как сообщал УНИАН, задачу увеличить оборонный бюджет поставил перед правительством президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания СНБО. По мнению главы правительства, на текущий момент выделяемых бюджетных средств в объеме 3% ВВП недостаточно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter