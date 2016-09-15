Гройсман объявил оборонный бюджет на 2017 год

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя основные положения проекта бюджета на следующий год.

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«Бюджет на безопасность и оборону в 2017 году мы планируем увеличить до 129 мрд грн. Увеличение будет на 14,5 млрд грн, - сказал Гройсман. - Но мы должны интенсивнее поддерживать оборону и безопасность, аккумулировать больше ресурсов».

Как сообщал УНИАН, задачу увеличить оборонный бюджет поставил перед правительством президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания СНБО. По мнению главы правительства, на текущий момент выделяемых бюджетных средств в объеме 3% ВВП недостаточно.