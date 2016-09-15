Проект бюджета-2017: прожиточный минимум к декабрю следующего года вырастет на 162 гривни

Прожиточный минимум и минимальная зарплата к 1 декабря 2017 года вырастет на 162 грн - до 1762 грн, сообщил во время представления проекта бюджета на 2017 год премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Как вы видите, на 1 декабря 2016 года мы будем иметь минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 1600 грн, и соответственно на 1 декабря 2017 года – 1762 грн», - сказал Гройсман.

Также премьер сообщил, что в случае превышения запланированных поступлений в бюджет, повышение социальных стандартов может быть больше запланированного. «Но, если мы будем видеть, что есть больше возможностей для увеличения этих социальных стандартов, мы с удовольствием сделаем еще один шаг, чтобы больше передать денег людям», - пояснил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, согласно бюджетной резолюции на 2017 год, Кабмин намерен уравнять минимальную зарплату с показателем прожиточного минимума.

Украине с 1 декабря 2016 года, как и прописано в законе о государственном бюджете на 2016 года, будут на 10% повышены социальные стандарты - а именно, заработные платы и пенсии.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум для трудоспособного населения в Украине с 1 мая увеличились до 1 тыс. 450 грн (с 1 тыс. 378 грн), минимальная пенсия составила 1 тыс. 130 грн., как было предусмотрено в законе о государственном бюджете на 2016 год. В целом социальные стандарты выросли на 6%.