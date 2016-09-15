Кабмин направил депутатам проект бюджета-2017 с дефицитом в 3% ВВП

Основные положения проекта бюджета представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Решения приняты», - сообщил по итогам заседания премьер.

«У нас в 2016 году были ограничения, что дефицит должен быть не более 3,7%. В бюджете 2017 года в соответствии с нашими обязательствами дефицит не должен превышать 3% ВВП. И такая норма сохраняется. У нас дефицит 77,5 млрд грн», - сказал Гройсман.

В ходе презентации он сообщил, что подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития. В частности, закладываемый рост ВВП должен составить не менее 3%.

Основными приоритетами бюджета являются финансирование обороны и безопасности в объеме порядка 129 млрд грн, поддержка аграриев в объеме не менее 5,5 млрд грн, продолжение процесса децентрализации и увеличение Фонда регионального развития до 9 млрд грн, строительство дорог за счет средств Дорожного фонда (объем ассигнований закладывается на уровне 14,2 млрд грн, а также 1 млрд долл. за счет возможного привлечения средств международных финансовых организаций). Отдельный пункт внимания правительства - финансирование образования в объеме более 20 млрд грн, а также финансирование сферы здравоохранения.

Резюмируя презентацию, Гройсман подчеркнул, что едва ли не впервые за годы независимости правительство не только представило проект бюджета вовремя - как того требует Конституция, но и представило «честный бюджет», основанный на реальных доходах.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.