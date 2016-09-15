В проект госбюджета-2017 заложен рост доходов на 17% - до 877 миллиардов

Кабинет министров Украины закладывает в проект государственного бюджета на 2017 год рост доходной части на 16,7% - до 876,9 млрд грн, а также рост ВВП на уровне 3%.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в четверг, представляя проект бюджета.

“Бюджет 2016 года - 749 млрд грн, бюджет 2017 года - 876,9 млрд грн. Структура доходов остается стандартной”, - сказал он.

По словам премьера, бюджет-2017 исходит из активизации экономического роста.

“В следующем году рост ВВП - 3%”, - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в 2017 году не планирует повышать ставки по ключевым налогам.

Ранее Гройсман заявлял, что проект государственного бюджета на 2017 год должен быть максимально реалистичным и строиться на прогнозах реальных доходов и реального дефицита, который не разрушит достигнутой макроэкономической стабильности в Украине.

Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня. Документ содержит прогноз роста ВВП в 2017-2019 годах на уровне 3-4%, снижения инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,2% в 2019 году, снижения показателя безработицы с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8% ВВП. Курс гривни закладывается на уровне 27,2 грн за доллар в 2017 году.