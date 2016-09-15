Гройсман обещает не повышать ставки ключевых налогов в 2017 году

Об этом сообщил во время представления проекта бюджета на 2017 год премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы не предусматриваем увеличение общих доходов бюджета за счет увеличения ставок налогов. Мы считаем, что нам не надо создавать условий давления на бизнес, и поэтому мы не будем поддерживать повышение общенациональных налогов», - сказал премьер.

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При этом он отметил, что правительство рассматривает возможность расширения базы налогообложения, или изменение рентных ставок.

«Но что касается общенациональных налогов, мы не поддерживаем позиции по их увеличению», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины закладывает в проект государственного бюджета на 2017 год рост доходной части на 16,7% - до 876,9 млрд грн, а также рост ВВП на уровне 3%.