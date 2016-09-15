Кабмин предлагает в 2017 году увеличить расходы госбюджета на стипендии

Об этом во время представления проекта бюджета на 2017 год сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Возможно, нужно реформировать стипендии. Но это нужно делать так обдуманно, чтобы тот, кто нуждается в поддержке, ее получил, а тот, кто хорошо учится, получил дополнительные стимулы. Поэтому сегодня мы можем констатировать, что общий уровень стипендий увеличивается на 576 млн грн», - сказал Гройсман.

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Премьер сообщил, что на стипендии в 2016 году было выделено 5,24 млрд грн, а в 2017 году на эти цели закладывают 5,82 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины предлагало в 2017 году уменьшить количество академических стипендий, которые выплачиваются студентам за успеваемость, и увеличить количество стипендий, которые выплачиваются студентам из малообеспеченных семей.

По словам министра финансов Александра Данилюка, сегодня 70% студентов, которые учатся на бюджете, получают стипендии, которые выдаются всем, у кого средний балл выше 4. А социальные стипендии для детей-инвалидов, сирот и других льготных категорий получают менее 6% студентов.

Данилюк считает, что нужно уменьшить количество академических стипендий, выдавая их только лучшим и поднять их размер, а также расширить охват студентов социальными стипендиями, выдавая их детям из малообеспеченных семей, в частности, таких, которые получают субсидии.

Как отметил заместитель министра финансов Сергей Марченко, в случае, если академические стипендии будут получать только лучшие 10% студентов, то их средний размер составит 2,5 тыс. грн, тогда как сегодня он составляет 825 грн.