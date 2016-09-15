Кабмин предлагает направить на развитие украинского кино в 2017 году полмиллиарда

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации проекта государственного бюджета Украины на 2017 год.

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«Мы предусматриваем 500 млн грн на то, чтобы возродить славную украинскую способность снимать качественное украинское кино. Мы 500 млн грн направим туда, где, с одной стороны, получим возможность создавать качественное украинское кино, а, с другой стороны, эти 500 миллионов будут инвестированы в развитие киноиндустрии Украины. Это значит, что эти 500 миллионов будут возвращаться миллиардами в госбюджет, и эта инфраструктура будет создана», - сказал он.

В целом, по словам премьера, расходы государственного бюджета на украинскую культуру в 2017 году увеличатся на 1 млрд грн.

Кроме того, Кабмин пообещал отдельно покрыть все расходы, связанные с проведением в Киеве международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

«Мы сделаем все, чтобы в следующем году наша уникальная возможность презентовать государство в такое нелегкое для страны время прошла на наивысшем уровне. Я уверен, что столица справится абсолютно качественно с этими заданиями», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по словам министра культуры Евгения Нищука, на проведение Евровидения в 2017 году Киев готов инвестировать не менее 200 млн грн. Расходы на инфраструктуру, подготовку арены, ландшафта и всех локаций составят около 1 млрд грн.