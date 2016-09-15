Проект госбюджета-2017 внесен в Раду

Соответствующий законопроект № 5000 опубликован на сайте Рады

Вместе с тем, тексты проекта закона, а также сопроводительных документов к нему на сайте Верховной Рады пока не обнародованы.

Читайте такжеКабмин направил депутатам проект бюджета-2017 с дефицитом в 3% ВВП

Как сообщал УНИАН, согласно бюджетной резолюции на 2017 год, Кабмин намерен уравнять минимальную зарплату с показателем прожиточного минимума. Украине с 1 декабря 2016 года, как и прописано в законе о государственном бюджете на 2016 года, будут на 10% повышены социальные стандарты - а именно, заработные платы и пенсии.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум для трудоспособного населения в Украине с 1 мая увеличились до 1 тыс. 450 грн (с 1 тыс. 378 грн), минимальная пенсия составила 1 тыс. 130 грн., как было предусмотрено в законе о государственном бюджете на 2016 год. В целом социальные стандарты выросли на 6%.