США требуют у Deutsche Bank $14 миллиардов штрафа

Американские власти требуют от крупнейшего финансового конгломерата Германии - Deutsche Bank - выплаты в размере 14 млрд долларов (12,5 млрд евро) в качестве компенсации за сомнительные операции с ипотечными кредитами, приведшие, по мнению властей США, к коллапсу на рынке недвижимости Соединенных Штатов 2008 года.

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Информацию о претензиях американской стороны подтвердила пресс-служба Deutsche Bank, передает «Немецкая волна».

Обозначенная сумма - самая крупная из тех, которые США требовали в качестве компенсации от иностранных банков. Вместе с тем, Deutsche Bank в соответствующем заявлении уже подчеркнул, что намерен вести с сотрудниками американской прокуратуры переговоры для сведения суммы компенсации к минимуму, как это удалось "аналогичным фининститутам, которые договорились о выплате существенно меньших сумм".

Федеральное агентство Federal Housing Finance Agency (FHFA), занимающееся надзором за операциями на рынке недвижимости, еще в 2011 году обвиняло целый ряд банков в том, что в период ипотечного бума в США они предоставляли ложную информацию о кредитоспособности должников, в результате чего находящиеся под его контролем ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac понесли убытки на сумму свыше 30 млрд долларов, которые впоследствии пришлось возмещать американским налогоплательщикам.

Помимо Deutsche Bank, FHFA предъявляло юридические претензии к Bank of America, JP Morgan Chase и Goldman Sachs. Также агентство FHFA подало в суд на крупный швейцарский банк UBS, требуя от него компенсации в размере 4,5 млрд долларов.