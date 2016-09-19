Путь к успеху на Форекс — через бонус

Компания ИнстаФорекс предлагает каждому новому клиенту воспользоваться Бездепозитным бонусом в размере 40 долларов, который зачисляется при открытии реального торгового счета в ИнстаФорекс.

Иными словами, начать зарабатывать на Форекс можно без вложений, так как стартовый капитал дарит брокер.

Как получить Бездепозитный бонус?

- Зарегистрируйте реальный торговый счет в компании ИнстаФорекс.

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Бренд ИнстаФорекс был создан в 2007 году, с нами работают и нам доверяют более 2 млн человек по всему миру, открыто более 260 представительств в разных частях света. Компания имеет множество премий и наград, их более 30 в области финансов.

Официальными лицами бренда ИнстаФорекс в свое время были выдающиеся спортсмены: трехкратная чемпионка Европы по баскетболу Илона Корстин, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Мы являемся официальным партнером таких футбольных клубов, как «Ливерпуль» и «Палермо», а также гоночной команды Loprais Team, сотрудничаем с легендой зимних видов спорта — 8-кратным олимпийским чемпионом, 19-кратным чемпионом мира — Уле-Эйнаром Бьёрндаленом, чемпионом мира по боям без правил и Джиу-Джитсу Олегом Тактаровым.

Приятным бонусом для всех клиентов ИнстаФорекс является ежегодный розыгрыш элитных автомобилей. В 2016 и 2017 году будут разыграны Jaguar F-Type и BMW X6.

Ежегодный призовой фонд компании составляет более 500 000 долларов.

ИнстаФорекс предлагает достойные условия своим клиентам. Бездепозитный бонус — ваш первый шаг на пути к успеху на валютном рынке!

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вы можете любым удобным для вас способом.

Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

тел.: +38 (044) 36-222-34

г. Киев, Печерский район, ул. Щорса, 36-Д, офис 68 (1 этаж)

тел.: + 38 (044) 359-02-44

www.instaforex.com

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