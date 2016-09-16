Украина рассчитывает до конца сентября получить $1 миллиард кредитных гарантий США - источник

Украина рассчитывает уже до конца сентября получить 1 млрд долл. кредитных гарантий от правительства США и осуществить выпуск евробондов, сообщил УНИАН источник в правительстве.

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«До конца месяца мы планируем», – сказал собеседник агентства.

Получение средств стало возможно после положительного решения ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда о возобновлении после годичного перерыва кредитования украинской экономики. МВФ выделил Киеву кредитный транш также в объеме 1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 3 июня подписало соглашение с правительством США о предоставлении нашей стране кредитных гарантий объемом 1 миллиард долларов в рамках договоренностей между высшим руководством обеих стран.

Средства в размере 1 миллиард долларов, которые будут привлечены в результате выпуска облигаций под кредитные гарантии США, поступят в общий фонд государственного бюджета и будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе в результате повышения тарифов на газ.

Соглашение является уже третьей кредитной гарантией от правительства США, две предыдущие позволили нашей стране привлечь на внешних рынках 2 млрд долл. в 2014 и 2015 годах по рекордно низким ставкам.

Гарантии предоставляются по выпуску еврооблигаций на сумму 1 млрд долл. на международных рынках капитала сроком обращения 5 лет с погашением в 2021 году, а процентная ставка прогнозируется не выше 2% годовых.