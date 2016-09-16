В ЕС заявили, что выделят Украине 600 миллионов евро при условии принятия необходимых законов

Европейский Союз выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро еще до конца этого года при условии, что будут приняты необходимые законодательные изменения.

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Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«То, что Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине 1 млрд долл., является очень позитивным сигналом. Мы со стороны Европейского Союза готовы сделать все в направлении выделения нашего второго транша в 600 млн евро Украине еще в течение этого года при условии, что будут выполнены те обязательства Украины, о которых было договорено ранее», - сказал он.

В свою очередь, Гройсман отметил, что ожидает принятия Верховной Радой необходимых решений уже на следующей неделе.

“Ожидаем, что на следующей неделе парламент примет необходимые решения, и мы сможем получить поддержку Европейского Союза в рамках макрофинансовой помощи - более 600 млн евро”, - подчеркнул премьер.

Позднее глава правительства сообщил журналистам, что для получения макрофинансовой помощи Верховная Рада должна принять закон о независимом регуляторе на рынке коммунальных услуг, а также привести торговые ограничения, введенные Украиной в ответ на аналогичные действия России, в соответствие с Соглашением об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 сентября Международный валютный фонд завершил второй пересмотр четырехлетней программы сотрудничества с нашей страной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Решение МВФ открывает Украине возможность получить 1 млрд кредитных гарантий от правительства США, которые будут конвертированы в евробонды, а также 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС и 500 млн долл. кредита от Всемирного банка для закупки газа для прохождения осенне-зимнего периода.