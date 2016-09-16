Снова 25 с большим хвостиком: гривня укрепилась к доллару еще на 20 копеек

В пятницу, 16 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,85/25,90 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 20 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0350/29,0910 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3970/0,3980 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,9093 грн/долл., к этому часу заключено 57 сделок на сумму 18,83 млн долл.