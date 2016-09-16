Министр финансов о бюджете-2016: Разберемся с рисками

12:55, 16 сентября 2016
Финансы
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Ранее в интервью агентству Bloomberg Данилюк сказал, что бюджет-2016 нереалистичный и анонсировал сокращение расходов.

Минфин рассчитывает выполнить бюджет 2016 года без урезания расходных статей / REUTERS

Министерство финансов Украины рассчитывает выполнить бюджет на 2016 год без урезания расходных статей, сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк. 

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«У нас есть определенные риски, но мы сейчас работаем над ними. Мы ищем решения. Думаю, что по 2016 году мы все решения найдем», - сказал Данилюк. 

Ранее в интервью агентству Bloomberg Данилюк сказал, что бюджет 2016 года изначально был весьма проблематичным для выполнения из-за отсрочек с кредитованием, невыполнения программы приватизации и замедлившегося восстановления экономики. Однако, как подчеркнул министр, Минфин ежедневно работает над сбалансированием госфинансов.

«Украинскому правительству потребуется сократить расходы, чтобы выполнить требования кредиторов, - цитирует агентство Данилюка. - У нас был нереалистичный бюджет 2016 года. У нас большие фискальные риски, и я работаю каждый день, чтобы сократить их».

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-июля текущего года составил 22,884 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 15,392 млрд грн. Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле составил 49,945 млрд грн, что в 22 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 2,268 млрд грн. Доходы гобюджета за 7 месяцев составили 301,300 млрд грн, расходы – 349,996 млрд грн.

В то же время, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее отмечал, что правительство не видит оснований для секвестра государственного бюджета на 2016 год, поскольку страна располагает достаточным ресурсом для выполнения социальных обязательств.

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