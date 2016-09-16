Кабмин обещает на следующей неделе представить госбюджет-2017 в Раде
Кабинет министров готов на следующей неделе провести представление основных положений проекта государственного бюджета на 2017 год, сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк.
«Каждый выполняет свою задачу. Мы подготовили бюджет? Подготовили! Надо будет представить его в парламенте на следующей неделе? Мы представим», - сказал Данилюк.
При этом он отказался прогнозировать ход обсуждения бюджета, поскольку во многом это зависит не от ожиданий правительства, а от настроений в сессионном зале. «Дальше уже надо уточнять у парламентариев, каково их ощущение (в отношении бюджета - УНИАН)», - сказал Данилюк.
Как сообщал УНИАН, проект госбюджета-2017 с дефицитом в 3% ВВП и доходами в 876,9 млрд грн был утвержден правительством 15 сентября и передан в парламент. Документ зарегистрирован и опубликован на сайте Верховной Рады.
Основные положения документа накануне представил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития, в частности, закладываемый рост ВВП должен составить не менее 3%.
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Основными приоритетами бюджета являются финансирование обороны и безопасности в объеме порядка 129 млрд грн, поддержка аграриев в объеме не менее 5,5 млрд грн, продолжение процесса децентрализации и увеличение Фонда регионального развития до 9 млрд грн, строительство дорог за счет средств Дорожного фонда (объем ассигнований закладывается на уровне 14,2 млрд грн, а также 1 млрд долл. за счет возможного привлечения средств международных финансовых организаций).
Кроме того, в центре внимания правительства – финансирование образования в объеме более 20 млрд грн, а также финансирование сферы здравоохранения.
Резюмируя презентацию, Гройсман подчеркнул, что едва ли не впервые за годы независимости правительство не только представило проект бюджета вовремя, как того требует Конституция, но и представило «честный бюджет», основанный на реальных доходах.
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Кабмин в июне текущего года утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.
В рамках действующего законодательства правительство должно внести на рассмотрение парламента проект госбюджета на следующий год до 15 сентября текущего года, однако последние несколько лет Кабмин вносил проект в Верховную Раду и сразу же отзывал его для доработки.