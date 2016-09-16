Кабмин обещает на следующей неделе представить госбюджет-2017 в Раде

«Каждый выполняет свою задачу. Мы подготовили бюджет? Подготовили! Надо будет представить его в парламенте на следующей неделе? Мы представим», - сказал Данилюк.

При этом он отказался прогнозировать ход обсуждения бюджета, поскольку во многом это зависит не от ожиданий правительства, а от настроений в сессионном зале. «Дальше уже надо уточнять у парламентариев, каково их ощущение (в отношении бюджета - УНИАН)», - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, проект госбюджета-2017 с дефицитом в 3% ВВП и доходами в 876,9 млрд грн был утвержден правительством 15 сентября и передан в парламент. Документ зарегистрирован и опубликован на сайте Верховной Рады.

Основные положения документа накануне представил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития, в частности, закладываемый рост ВВП должен составить не менее 3%.

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Основными приоритетами бюджета являются финансирование обороны и безопасности в объеме порядка 129 млрд грн, поддержка аграриев в объеме не менее 5,5 млрд грн, продолжение процесса децентрализации и увеличение Фонда регионального развития до 9 млрд грн, строительство дорог за счет средств Дорожного фонда (объем ассигнований закладывается на уровне 14,2 млрд грн, а также 1 млрд долл. за счет возможного привлечения средств международных финансовых организаций).

Кроме того, в центре внимания правительства – финансирование образования в объеме более 20 млрд грн, а также финансирование сферы здравоохранения.

Резюмируя презентацию, Гройсман подчеркнул, что едва ли не впервые за годы независимости правительство не только представило проект бюджета вовремя, как того требует Конституция, но и представило «честный бюджет», основанный на реальных доходах.

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Кабмин в июне текущего года утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.

В рамках действующего законодательства правительство должно внести на рассмотрение парламента проект госбюджета на следующий год до 15 сентября текущего года, однако последние несколько лет Кабмин вносил проект в Верховную Раду и сразу же отзывал его для доработки.