Турция готова в ближайшее время завершить переговоры по ЗСТ с Украиной

Турция рассматривает Украину как важного торгового партнера и готова завершить переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли с нашей страной как можно скорее, заявил журналистам вице-премьер Турции Мехмет Шимшек в ходе конференции "Ялтинская европейская стратегия".

"Украина является важным партнером для Турции. Мы со своей стороны активно продвигаем эти вопросы (в рамках переговоров - УНИАН). В то же время, стандартное соглашение о Зоне свободной торговли мы готовы подписать, что называется, "еще вчера" (в ближайшее время - УНИАН)", - сказал Шимшек.

Читайте такжеУкраина и Турция намерены подписать соглашение о ЗСТ до конца года

Он подчеркнул, что экономика Украины демонстрирует признаки восстановления.

"Очень хорошо, что МВФ выделил Украине транш кредита. Это отражает прогресс в реформах. И это, к слову, показывает, что даже в очень сложных условиях страна может продолжать реформы", - сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего году Украина и Турция возобновили переговоры о зоне свободной торговли, приостановленные в 2013 году. Турция входит в число 10 крупнейших торговых партнеров Украины. На текущий момент товарооборот между Украиной и Турцией составляет порядка 4 миллиардов долларов, однако уже к 2018-2019 году Киев и Анкара намерены довести этот показатель до 10 миллиардов долларов.