Министр финансов не исключил, что переговоры с МВФ по четвертому траншу могут состояться уже в октябре

14:18, 16 сентября 2016
Финансы
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О возможности получения 4 кредитного транша заявлял и глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс. По его мнению, «выделение средств может произойти до конца года». Однако дат переговорного процесса он не называл.

Фото УНИАН

Министерство финансов пока не вело переговоров с Международным валютным фондом относительно приезда оценочной миссии Фонда в Киев для обсуждения программы реформ и перспектив получения нашей страной четвертого кредитного транша по программе EFF до конца года.

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Об этом журналистам сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Пока мы не договаривались», - сказал министр. Вместе с тем, он не исключил, что переговоры, возможно, могут состояться уже в октябре. 

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 сентября Международный валютный фонд завершил второй пересмотр четырехлетней программы сотрудничества с нашей страной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Средства МВФ поступят в Украину в ближайшие дни, ориентировочно сегодня, 16 сентября, и будут направлены на пополнение золотовалютных резервов.

Комментируя решение Совета директоров Фонда, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что Украина демонстрирует признаки экономического восстановления. Однако стране многое предстоит сделать, чтобы добиться стабильного экономического роста. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отмечал, что решение Фонда - открывает для нашей страны окно возможностей для привлечения инвестиций в экономику.

Решение о выделении средств было принято после более чем годичной паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом порядка 1,3 млрд долл. уже до конца текущего года.

О возможности получения 4 кредитного транша заявлял и глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс. По его мнению, «выделение средств может произойти до конца года». Однако дат переговорного процесса Райс не называл.

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