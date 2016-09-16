Министр финансов не исключил, что переговоры с МВФ по четвертому траншу могут состояться уже в октябре

Министерство финансов пока не вело переговоров с Международным валютным фондом относительно приезда оценочной миссии Фонда в Киев для обсуждения программы реформ и перспектив получения нашей страной четвертого кредитного транша по программе EFF до конца года.

Читайте такжеМВФ: тактика Украины в переговорах с Россией по "долгу Януковича" отвечает политике Фонда

Об этом журналистам сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Пока мы не договаривались», - сказал министр. Вместе с тем, он не исключил, что переговоры, возможно, могут состояться уже в октябре.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 сентября Международный валютный фонд завершил второй пересмотр четырехлетней программы сотрудничества с нашей страной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Средства МВФ поступят в Украину в ближайшие дни, ориентировочно сегодня, 16 сентября, и будут направлены на пополнение золотовалютных резервов.

Комментируя решение Совета директоров Фонда, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что Украина демонстрирует признаки экономического восстановления. Однако стране многое предстоит сделать, чтобы добиться стабильного экономического роста. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отмечал, что решение Фонда - открывает для нашей страны окно возможностей для привлечения инвестиций в экономику.

Решение о выделении средств было принято после более чем годичной паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом порядка 1,3 млрд долл. уже до конца текущего года.

О возможности получения 4 кредитного транша заявлял и глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс. По его мнению, «выделение средств может произойти до конца года». Однако дат переговорного процесса Райс не называл.