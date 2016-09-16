Банк России снизил ключевую ставку до 10% годовых

Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября принял решение снизить ключевую ставку до 10% годовых, сообщается в пресс-релизе российского регулятора.

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«Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года», – отмечается в материалах ЦБ.

На предыдущем заседании в июле Центробанк РФ оставил ставку без изменений. До этого в июне регулятор впервые с середины 2015 года уменьшил ее – на 0,5 процентного пункта.

Следующее заседание совета директоров Центробанка РФ, на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 28 октября.