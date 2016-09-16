Фонд гарантирования выявил злоупотребления в "Дельта Банке" на 450 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц констатирует риск потери активов ликвидируемого "Дельта Банка" в результате незаконной уступки прав требования по кредитам на сумму около 450 миллионов гривень вследствие фальсификации документов и мошеннических действий.

Как сообщила пресс-служба фонда, один из крупнейших мобильных операторов передал права требования на свои средства, размещенные на счетах в "Дельта Банке", в пользу финансовой компании, при этом банк возражает против этой уступки прав.

Фонд отметил, что после начала процедуры ликвидации банка мобильный оператор не заявился как кредитор, однако кредиторские требования подала финансовая компания, и банк отказал в принятии этих требований.

В ответ на это финансовая компания передала часть своих требований в пользу группы заемщиков банка – владельцев сети магазинов, специализирующихся на реализации одежды, обуви и аксессуаров премиум-категории.

В свою очередь, группа заемщиков подала заявление о зачете встречных требований, обратилась в суд и сфальсифицировала почтовые документы, в результате чего "Дельта Банк" не знал о процессе и не мог принимать в нем участие.

В результате, суд вынес решение, которым признал прекращение обязательств группы заемщиков перед "Дельта Банком", а также прекращение залога и ипотеки, которые обеспечивали выполнение обязательств по кредитным договорам.

Также сообщается, что "Дельта Банк" обратился в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления - фальсификации документов с целью недопущения к участию в судебном процессе, что повлекло к потере активов.

Фонд также отметил, что кредиты являются залогом "Дельта Банка" по полученным у Национального банка Украины кредитам рефинансирования.

Ранее фонд сообщил, что обнаружил незаконную перерегистрацию и продажу торгово-офисного комплекса в Закарпатской области стоимостью 4,5 миллиона гривень, находящегося на балансе ликвидируемого "Дельта Банка".

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – "Дельта Банка". Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией "Дельта Банка", отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

16 мая прокуратура Киева сообщила о начале уголовного производства по факту завладения должностными лицами "Дельта Банка" денежными средствами на сумму более 4,5 миллиарда гривень. Расследование по материалам Фонда гарантирования установило факты завладения работниками банка средствами финучреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов в течение 2013-2015 годов.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.