МВФ выдвинул Украине новые условия для продолжения сотрудничества - СМИ

Для получения еще одного транша размером 1,3 миллиарда долларов от Международного фонда по программе EFF, Украина должна провести непопулярную пенсионную реформу, оптимизировать систему выплат жилищных субсидий и выработать механизм повышения тарифов на газ и отопление.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на обновленную версию меморандума о сотрудничестве с МВФ.

"Значительная часть новых требований МВФ связана с пенсионной реформой. Фонд считает необходимым консолидировать пенсионное законодательство, которое сегодня состоит из двух десятков отдельных документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украине надо в декабре 2016 года принять закон, который бы предусматривал постепенное изменение пенсионного возраста. В этом законе также следует предусмотреть сокращение оснований для досрочного выхода на пенсию и ужесточение оснований для получения минимальной пенсии.

"Среди других требований к пенсионной реформе – установление единого принципа пенсионного обеспечения без предоставления льгот для каких-либо профессий (кроме военных), расширение базы для взносов в систему социального обеспечения, установление справедливого налогового режима для пенсий, обеспечение более тесной связки между пенсионными взносами и размером пенсии, что должно, в свою очередь, стимулировать граждан декларировать свои реальные доходы", - подчеркивает издание.

Кроме того, предусматривается, что финансирование различных категориальных надбавок к трудовым пенсиям будет передано от Пенсионного фонда в госбюджет.

Помимо того, предполагаются отмена спецпенсий и создание условий для введения накопительной системы пенсий (в дополнение к существующей солидарной системе).

"Еще одним требованием является введение до конца октября временного механизма корректировки тарифов на газ и отопление на ежеквартальной основе, на случай, если тарифы отклоняются от уровня полного покрытия импортной стоимости газа на 10% или более", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМВФ выделил Украине третий транш кредита

До конца октября Кабинет министров должен утвердить и опубликовать перечень государственных предприятий, определив, какие из них останутся в госсобственности, какие будут приватизированы, а какие – ликвидированы. До конца декабря должны быть приняты законодательные изменения для более прозрачной приватизации.

Также до октября все высокопоставленные чиновники должны подать электронные декларации о своем имуществе за 2015 год, и к этим данным будет обеспечен свободный доступ на едином вебсайте.

До конца сентября правительству необходимо подать в парламент законопроект об обороте сельскохозяйственных земель и принять закон, усиливающий нормы Гражданского процессуального кодекса и Хозяйственно-процессуального кодекса в отношении внутренних транзакций и ареста банковских счетов.

В конце ноября 2016 года, согласно условиям меморандума, парламент должен принять законодательство о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), которое получит широкий спектр полномочий, позволяющий ему не зависеть от инфраструктуры других ведомств.