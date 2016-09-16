Вкладчикам банка "Финансы и Кредит" возобновят выплаты с 19 сентября

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 19 сентября возобновит выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка "Финансы и Кредит".

Как сообщается на сайте фонда, вкладчики банка до 31 октября включительно могут обратиться за получением возмещения в учреждения четырех банков - "Ощадбанк", "Альфа-Банк" (Украина), "Пивденный" и "ПУМБ" - в зависимости от места регистрации проживания по паспорту, указанному вкладчиком при заключении договора с банком "Финансы и Кредит".

Так, "ПУМБ" проводит выплаты вкладчикам с адресами в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, а также в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Сумской и Черниговской области.

"Ощадбанк" проводит выплаты по адресам в Винницкой, Ивано-Франковской, Полтавской, Ривненской области.

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"Альфа-Банк" выплачивает вклады по адресам в Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, в г. Киев и Киевской области, а также вкладчикам-нерезидентам.

На банк "Пивденный" приходятся Запорожская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Херсонская области.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит". Временная администрация Фонда гарантирования работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк "Финансы и Кредит" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.