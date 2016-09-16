Украина получила средства третьего транша МВФ в размере $1 миллиарда

Украина получила средства третьего транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины.

По информации НБУ, поступили средства в размере эквивалента 1 млрд долл., как и ожидалось в рамках решения Совета директоров Фонда, обнародованного поздно вечером 14 сентября.

Как впоследствии сообщили в Министерстве финансов Украины, кредитные средства привлечены по ставке 3% годовых, ставка одноразовой комиссии за резервирование средств составляет 0,15%,∙ставка сервисного сбора - 0,5% от суммы транша.

Также Минфин отметил, что каждый транш погашается с учетом трехлетнего льготного периода, при этом выплата процентов осуществляется ежеквартально. После льготного периода погашение основной суммы кредита производится равными частями ежеквартально в течение 2-х лет.

Ранее, 15 сентября, глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что поступление третьего транша от МВФ в размере эквивалента 1 млрд долл. в СПЗ (специальные права заимствования) и других валютах ожидается 16 сентября, и средства будут зачислены на пополнение международных резервов Украины.

Кроме того, по ее словам, в ближайшее время Фонд обнародует обновленный меморандум, который содержит условия продолжения сотрудничества с МВФ.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд поздно вечером 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Комментируя решение Совета директоров Фонда, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что Украина демонстрирует признаки экономического восстановления. Однако стране многое предстоит сделать, чтобы добиться стабильного экономического роста. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отмечал, что решение Фонда - открывает для нашей страны окно возможностей для привлечения инвестиций в экономику.

Решение о выделении средств было принято после более чем годичной паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом порядка 1,3 млрд долл. уже до конца текущего года.

Решение МВФ открывает Украине возможность получить 1 млрд кредитных гарантий от правительства США, которые будут конвертированы в евробонды, а также 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского союза и 500 млн долл. кредита от Всемирного банка для закупки газа для прохождения осенне-зимнего периода.