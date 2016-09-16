Валовой внешний долг Украины сократился до $115 миллиардов

Валовой внешний долг Украины во втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, первым кварталом, сократился на 2,391 миллиарда долларов США, или на 2%, – до 114,966 миллиарда долларов.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, в первом полугодии валовой внешний долг Украины сократился на 3,763 миллиарда долларов США, или на 3,2%.

По информации НБУ, во втором квартале долг сектора общего государственного управления снизился на 0,6% - до 36,582 миллиарда долларов, долг центрального банка – на 13,7%, до 5,494 миллиарда долларов, долг других депозитных корпораций – на 5,6%, до 10,503 миллиарда долларов, долг прочих секторов – на 1,1%, до 53,876 миллиарда долларов, прямые инвестиции (межфирмовый долг) – на 0,9%, до 8,511 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2015 года, сократился на 1,371 миллиарда долларов США, или на 1,2%, – до 117,358 миллиарда долларов.

В 2015 году валовой внешний долг Украины по сравнению с 2014 годом сократился на 7,6 миллиарда долларов США, или на 6%, – до 118,729 миллиарда долларов.