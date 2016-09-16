Нацбанк укрепил официальную гривню сразу до 25,90 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2590,1081 (16 сентября – 2620,6713)

100 EUR – 2907,6554 (16 сентября – 2949,3035)

10 RUR – 3,9851 (16 сентября – 4,0184)

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,80/25,87 гривни/доллар.

Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 23 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8570/28,9330 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3960/0,3970 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,9011 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 517 сделок на сумму 277,84 миллиона долларов.