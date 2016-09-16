Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП Украины на 2% в этом году и на 3% - в следующем

Европейская комиссия прогнозирует рост ВВП Украины на 2% в 2016 году и на 3% - в 2017 году, заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на форуме YES! в Киеве.

"Мы ожидаем, что экономика (Украины - УНИАН) вернется к росту в 2% в этом году и ускорится до 3% в следующем году", - сказал он.

При этом вице-президент ЕК отметил, что макроэкономические показатели Украины заметно улучшаются, но дальнейшая поддержка Евросоюза будет зависеть от дальнейших усилий по реформированию страны.

"Инфляция очевидно снижается, соблюдаются целевые показатели дефицита бюджета. Золотовалютные резервы выросли. Но еще многое остается сделать. Наша поддержка зависит от усилий самой Украины", - подчеркнул Домбровскис.

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, первым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора вырос на 0,6% после падения на 0,7% в первом квартале в аналогичном измерении.

В годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, рост ВВП Украины ускорился до 1,3% после роста на 0,1% кварталом ранее.

Читайте такжеУкраина получила средства третьего транша МВФ в размере $1 миллиарда

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,1%, в 2017 году – на 3%. Прогноз НБУ по инфляции предполагает рост потребительских цен на 12% в 2016 году и на 8% - в 2017 году.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.

Кабинет министров Украины сохранил прогноз роста экономики в 2017 году на уровне 3% при инфляции 8,1% и безработице в 8,7%, рассматривая эти показатели как базовые для формирования бюджета на 2017 год.