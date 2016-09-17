В бюджет-2017 заложили полтора миллиарда долларов, которые конфискуют у окружения Януковича

Об этом Владимир Гройсман заявил в ходе брифинга на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

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«Да. Мы планируем в следующем году получить средства, которые были незаконно украдены у украинских граждан и арестованы. Мы планируем консолидировать в бюджете Украины на 2017 год. Это очевидно, потому что вариантов два: эти средства будут выведены или возвращены. Причем возвращены туда, откуда они были украдены», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров Украины направил на рассмотрение Верховной Рады обновленный законопроект о спецконфискации, принятие которого позволит конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в «Ощадбанке» 1,5 млрд долл., которые принадлежали представителям режима Януковича.

Представляя законопроект, министр юстиции Украины Павел Петренко призвал парламентариев рассмотреть и принять документ уже в ближайшую пленарную неделю.

В свою очередь Гройсман подчеркнул, что сопровождение и принятие законопроекта является обязанностью всех ветвей власти. Он также сообщил, что знает о договоренности одной из политических сил с представителями режима Януковича о блокировании принятия этого законопроекта.

Средства в размере 1,5 млрд долл. закладывались в бюджет 2016 года как один из источников финансирования нужд армии и повышения социальных стандартов.