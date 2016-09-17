Антигуа и Барбуда конфисковала почти $67 миллионов Павла Лазаренко

На счетах банка Антигуа и Баруды были заморожены 66,7 миллиона долларов бывшего украинского премьера Павла Лазаренко. Сейчас эти средства решением суда переведены в правительственный фонд конфискатов, фактически, в казну страны.

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Как сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Управление по политике контроля над распространением наркотиков и отмыванием денег Антигуа, правительство аргументировало это тем, что деньги Лазаренко получил коррупционным путем.

Высший суд Антигуа и Барбуды принял решение перевести средства в правительственный фонд конфискатов 15 сентября. Как они будут использоваться – будет решать правительство этой карибской страны.

«Во всей этой истории самое удивительное то, что украинское правительство не вступил в этот процесс со своими требованиями по возврату денег Лазаренко. Однако, для того, чтобы это сделать, необходимо было действовать в соответствующих судебных сроков, то есть по сути надо было начинать, только что арестовали Павла Лазаренко, или хотя бы, когда Украине стало известно о том, что деньги были заморожены на счетах в Антигуа», – отметила юрист компании Arnall Golden Gregory Джин Берд.

В свою очередь директор ведомства Эдвард Крофт похвалил работу своих агентов и подчеркнул, что их достижения продемонстрировало миру: что Антигуа и Барбуда не открыты для бизнеса международных преступников.

Издание сообщает, что по поводу этих денег длилась судебная тяжба между самим бывшим украинским премьер-министром через его представителей и правительством Антигуа и Барбуды.