Средства Резервного фонда России могут исчерпаться уже в следующем году

Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минфину.

"Там немного останется на следующий год, а может быть, и потратят (в текущем году), если приватизация не состоится в планируемом объеме. Но, скорее всего, в начале следующего года", - сообщил источник.

Собеседник также не исключил, что в 2017 году будут тратиться средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Пока правительство от этого не отказалось", - отметил источник.