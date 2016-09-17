Средства Резервного фонда России могут исчерпаться уже в следующем году
23:25, 17 сентября 2016Финансы
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Средства Резервного фонда РФ могут закончиться уже в текущем году или в начале следующего года, а средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) российские власти могут начать тратить в 2017 году.
REUTERS
Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минфину.
"Там немного останется на следующий год, а может быть, и потратят (в текущем году), если приватизация не состоится в планируемом объеме. Но, скорее всего, в начале следующего года", - сообщил источник.
Собеседник также не исключил, что в 2017 году будут тратиться средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
"Пока правительство от этого не отказалось", - отметил источник.
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