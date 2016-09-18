Кабмин предлагает оставить стипендии самым успешным и малообеспеченным студентам – проект бюджета

Об этом говорится в презентации проекта государственного бюджета на страничке премьер-министра Владимира Гройсмана в Facebook.

В презентации отмечается, что в системе определения произойдут стипендиатов изменения. Так, академические стипендии будут назначаться по рейтингу успеваемости студентов от Министерства образования, тогда как сегодня стипендию получают все, чей средний балл успеваемости составляет 4,0 и выше.

Социальные стипендии будут получать дети из малообеспеченных семей, которых будет определять, исходя из доходов семьи, Министерство социальной политики.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагает увеличить расходы госбюджета на выплату стипендий в 2017 году на 576 миллионов гривень - до 5,8 миллиарда гривень.

Министерство финансов предлагало в 2017 году уменьшить количество академических стипендий, которые выплачиваются студентам за успеваемость, и увеличить количество стипендий, выплачиваемых студентам из малообеспеченных семей.

По словам министра финансов Александра Данилюка, сегодня 70% студентов, учащихся на бюджете, получают стипендии, которые выдаются всем, у кого средний балл выше 4. А социальные стипендии для детей-инвалидов, сирот и других льготных категорий получают менее 6% студентов.

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Данилюк считает, что нужно уменьшить количество академических стипендий, предоставляя их только лучшим и подняв их размер, а также расширить охват студентов социальными стипендиями, предоставляя их детям из малообеспеченных семей, в частности получающих субсидии.

Как отметил заместитель министра финансов Сергей Марченко, в случае, если академические стипендии будут получать только лучшие 10% студентов, их средний размер составит 2,5 тысячи гривень, тогда как сегодня он равен лишь 825 гривням.