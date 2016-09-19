В Центробанке России признали, что выход экономики из стагнации затягивается

Центробанк РФ обновил экономический прогноз на 2016 г. и последующие три года, рассмотрев, как обычно, три сценария, пишут "Ведомости".

Основа для их расчета – прогноз цены нефти – в сравнении с июньским прогнозом почти не поменялась ($40 за баррель на следующие три года – в базовом варианте, $25 – в рисковом и рост с $40 в этом году до $55 в 2019 г. – в оптимистичном). Однако взгляды ЦБ на возможности экономики стали более сдержанными. Она научилась благодаря плавающему курсу рубля быстро приспосабливаться к падению цены нефти, но расти без постоянного повышения нефтяных цен научится не скоро.

Читайте такжеСредства Резервного фонда России могут исчерпаться уже в следующем годуПрогноз по ВВП на 2016 г. ЦБ не изменил: он ожидает спада в пределах 0,3–0,7%. Но импортозамещение и расширение несырьевого экспорта, замеченные ЦБ в июне, оказались не столь обнадеживающими: это показали результаты II квартала. Несмотря на некоторое повышение прогноза цены нефти в 2016 г. (до $40/барр. с $38/барр.), ЦБ вместо роста экспорта теперь ожидает его сокращения из-за не оправдавшей ожидания динамики несырьевого экспорта. В итоге прогноз вклада чистого экспорта в ВВП снижен примерно в полтора раза. Чистый экспорт будет поддержан чуть более глубоким, чем ожидалось, сокращением импорта из-за чуть более сильного сокращения спроса домохозяйств. Прогноз инвестиционного спада ЦБ увеличил вчетверо (до 6–6,5% с 1,5–1,8% в июньском прогнозе). Как следует из расчетов ЦБ, только ставка на рост запасов удержит ВВП в этом году от более сильного падения.

При возобновлении роста цены нефти есть риск сверхпланового роста бюджетных расходов: он поддержит потребительскую активность, но вместе с тем может ускорить инфляцию, дестимулируя инвестиции, и ослабить рубль, поскольку при ограниченных возможностях импортозамещения рост потребительского спроса приведет к расширению импорта, предупреждает ЦБ. Впрочем, риск роста бюджетных расходов или повышения налогов может реализоваться при любом из сценариев, не исключает ЦБ.

Прогноз ожидаемого в 2017 г. роста ЦБ понизил до 0,5–1% с 1,1–1,4%; в 2018–2019 гг. на фоне восстановления роста потребления и инвестиций, в том числе из-за смягчения денежно-кредитной политики, ВВП выйдет на темп 1,5–2%. Ненадолго: затем темп ВВП может снова замедлиться до 1–1,5% – таков потенциал роста экономики с учетом ее структурных ограничений, говорится в докладе. Эти ограничения – демографические, инфраструктурные, институциональные – наряду с сохраняющейся нефтезависимостью и недостаточной диверсификацией экономики будут сдерживать ее рост.

Ожидаемый в 2016 г. профицит текущего счета ЦБ понизил на треть до $27 млрд, примерно на этом же уровне он будет оставаться и три ближайших года. В то же время невысокий профицит будет балансироваться низким оттоком капитала, снижению которого способствуют выплаты внешнего долга.

К 2020 г. ВВП на душу населения будет чуть ниже уровня 2010 г., т. е. 10 лет окажутся потерянными. Улучшить перспективы России могут рост цен на нефть или ослабление санкций, перечислило S&P.

В рисковом сценарии при новом падении цены нефти в 2016 г. и ее сохранении на три года на уровне $25/барр. экономика зайдет на второй круг спада и медленного восстановления.

В сценарии с ростом цены нефти до $55 – выше и рост экономики; однако с 2020 г., если цена снова перестанет расти, экономика без нефтяного допинга замедлится до тех же потенциальных 1–1,5%, что и в базовом сценарии.