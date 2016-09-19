McDonald's могут обязать доплатить $500 миллионов налогов в Люксембурге

Еврокомиссия может потребовать от сети ресторанов быстрого питания McDonald's выплаты 500 миллионов долларов при корректном пересчете суммы налогов, которые компания должна была выплатить с 2009 года, сообщает газета Financial Times со ссылкой на материалы расследования, попавшие в распоряжение издания.

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С 2009 года европейское отделение McDonald's выплачивало в ЕС 1,49% налогов с 1,8 миллиарда долларов прибыли. Как отмечает издание, сумма налогов в Люксембурге, где располагается штаб-квартира компании, должна была составлять 29,2% прибыли.

Как сообщили представители McDonald's, компания выплачивает все необходимые налоги и не получает от государств никаких привилегий. "С 2011 по 2015 год компания выплатила в Евросоюзе 2,5 миллиарда долларов налогов только с прибыли организации при среднем уровне налогов в 27%".

По информации издания, никакого решения по вопросу пока не вынесено, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по результатам аналогичного расследования в отношении Apple Европейская комиссия пришла к выводу, что Ирландия предоставляла корпорации неоправданные налоговые льготы, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. Теперь корпорация должна вернуть неуплаченные налоги стране за период с 2003 по 2014 годы.