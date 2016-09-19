Кабмин обнародовал проект госбюджета на 2017 год: дефицит – 77,5 миллиарда

Кабинет министров Украины обнародовал проект государственного бюджета Украины на 2017 год с предельным объемом дефицита в сумме 77,547 млрд грн.

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Об этом говорится в тексте соответствующего законопроекта «О государственном бюджете Украины на 2017 год» (№5000).

Согласно документу, доходы госбюджета установлены в сумме 706,269 млрд грн, расходы – 775,265 млрд грн.

Предельный объем госдолга на 31 декабря 2017 года определен в сумме 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,369 млрд грн.

В рамках проекта правительство в следующем году устанавливает ежемесячный прожиточный минимум с 1 января 2017 года – в сумме 1544 гривни, с 1 мая - 1624 гривни, с 1 декабря - 1700 гривень.

Минимальная заработная плата по проекту с 1 января составит 1600 гривень, с 1 мая - 1684 гривни, с 1 декабря - 1762 гривни.

Как сообщал УНИАН, проект госбюджета-2017 с дефицитом в 3% ВВП и доходами в 876,9 млрд грн был утвержден правительством 15 сентября и передан в парламент.

Основные положения документа накануне представил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития, в частности, закладываемый рост ВВП должен составить не менее 3%.

Основными приоритетами бюджета являются финансирование обороны и безопасности в объеме порядка 129 млрд грн, поддержка аграриев в объеме не менее 5,5 млрд грн, продолжение процесса децентрализации и увеличение Фонда регионального развития до 9 млрд грн, строительство дорог за счет средств Дорожного фонда (объем ассигнований закладывается на уровне 14,2 млрд грн, а также 1 млрд долл. за счет возможного привлечения средств международных финансовых организаций).

Кроме того, в центре внимания правительства – финансирование образования в объеме более 20 млрд грн, а также финансирование сферы здравоохранения.

Кабмин в июне текущего года утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.

В рамках действующего законодательства правительство должно внести на рассмотрение парламента проект госбюджета на следующий год до 15 сентября текущего года, однако последние несколько лет Кабмин вносил проект в Верховную Раду и сразу же отзывал его для доработки.