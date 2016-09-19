Проект госбюджета-2017 представят в Раде в среду

Соответствующая информация обнародована в расписании заседаний парламента на сайте Рады.

Сообщается, что представление начнется в 12:30.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины обнародовал проект государственного бюджета Украины на 2017 год с предельным объемом дефицита в сумме 77,547 млрд грн.

Согласно документу, доходы госбюджета установлены в сумме 706,269 млрд грн, расходы – 775,265 млрд грн. Предельный объем госдолга на 31 декабря 2017 года определен в сумме 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,369 млрд грн.